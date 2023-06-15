تخطّى حاجز ضهر البيدر متجهاً نحو بيروت ولاذ بالفرار.. وعناصر الحاجز تمكنت من ضبط السيارة ومواد مخدِّرَة بداخلها

تخطّى حاجز ضهر البيدر متجهاً نحو بيروت ولاذ بالفرار.. وضبط السيارة ومواد مخدِّرَة بداخلها



أعلنت قوى الامن الداخلي أنه حوالي الساعة 20،00 من تاريخ 06-06-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بسيارة نوع "كيا ريو" لون أبيض ذات زجاج حاجب للرؤية متّجهة نحو بيروت، يقودها المدعو:

ن. ع. (من مواليد عام 1993، لبناني)



وعندما طلب العناصر من السائق التّوقّف على اليمين قام بالفرار، فعمل العناصر على وضع العوائق الحديديّة أمام السيارة بغية إيقافها، ما أدى إلى حدوث ثقب في إطاراتها لكنه أكمل طريقه محاولا الهروب، وجرى مطاردة السيارة حيث عُثِرَ عليها متوقّفة بالقرب من محطة وقود قبل جسر المديرج، وتمكّن السائق من الفرار.



بتفتيش السيارة، ضُبِطَت كمية من العلب والطبات البلاستيكية بأشكال مختلفة وأكياس بلاستيكية، بداخلها موادًا مخدّرة.



أودعت السيارة مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لاستكمال التحقيق بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف السائق.