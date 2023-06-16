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توقيف شخص لإطلاقه النار على سيارة أحد الصحافيين في طرابلس.. ودهم منزل مطلوب في الرميلة - الشوف (صور)
أمن وقضاء
2023-06-16 | 04:07
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توقيف شخص لإطلاقه النار على سيارة أحد الصحافيين في طرابلس.. ودهم منزل مطلوب في الرميلة - الشوف (صور)
بيان للجيش اللبناني: توقيف شخص لإطلاقه النار في مدينة طرابلس، ودهم منزل مطلوب في بلدة الرميلة - الشوف
بتاريخ 15 / 6 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (ح.ح.) لإطلاقه النار على سيارة أحد الصحافيين.
كما دهمت قوة من الجيش بالتاريخ نفسه منزل المواطن (و.ر.) في بلدة الرميلة – الشوف كونه مطلوبًا بجرم إطلاق النار، وضبطت 4 بنادق وأجهزة اتصالات ولوحات أرقام مزورة وبزات عسكرية وكمية من الذخيرة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
توقيف
طرابلس
دهم
الرميلة
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