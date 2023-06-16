تعميم صورة صوفي عزام التي فُقدت في البترون...

تعميم صورة صوفي عزام التي فُقدت في البترون...

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوة:



- صوفي شربل عزام (مواليد عام 1994، لبنانية)



التي فقدت بتاريخ 20-12-2022 في محلة الهري/قضاء البترون، وذلك بعد ان غادرت منزلها الكائن في محلة الروضة /قضاء المتن بالتاريخ ذاته، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



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