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تعميم صورة صوفي عزام التي فُقدت في البترون...
أمن وقضاء
2023-06-16 | 05:02
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تعميم صورة صوفي عزام التي فُقدت في البترون...
تعميم صورة صوفي عزام التي فُقدت في البترون...
عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوة:
- صوفي شربل عزام (مواليد عام 1994، لبنانية)
التي فقدت بتاريخ 20-12-2022 في محلة الهري/قضاء البترون، وذلك بعد ان غادرت منزلها الكائن في محلة الروضة /قضاء المتن بالتاريخ ذاته، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال الخط الساخن لشعبة المعلومات على الرقم: /1788/، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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فُقدت
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