حريق كبير في مكب النفايات في سرار العكارية

حريق كبير في مكب النفايات في سرار العكارية

اندلع بعد ظهر اليوم، حريق كبير في مكب النفايات في بلدة سرار العكارية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح في المنطقة.

وتوجه على الفور عناصر الدفاع المدني بٱليتي الإطفاء التابعتين لمركزي العبودية والتليل الى مكان الحريق ويعملون حتى الساعة على محاولة تطويقه، تمهيدا لإخماد النيران قبل ان تمتد الى أرجاء المكب كافة.