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القاصر غدير الحمادة غادرت ولم تعد... هل تعرفون مكانها؟

أمن وقضاء
2023-06-18 | 06:40
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القاصر غدير الحمادة غادرت ولم تعد... هل تعرفون مكانها؟
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القاصر غدير الحمادة غادرت ولم تعد... هل تعرفون مكانها؟

القاصر غدير الحمادة غادرت ولم تعد... هل تعرفون مكانها؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:
- غدير محمد الحمادة (من مواليد عام 2010، سورية الجنسية) التي غادرت بتاريخ 17-6-2023 منزل ذويها الكائن في محلة الأوزاعي إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها الإتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 450897-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

غدير الحمادة

قوى الأمن الداخلي

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