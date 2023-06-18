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نظرًا لما يشهده الشاطىء اللبناني اليوم من إرتفاع الأمواج... الدفاع المدني يحذر

نظرًا لما يشهده الشاطىء اللبناني اليوم من إرتفاع الأمواج... الدفاع المدني يحذر

نظرًا لما يشهده الشاطىء اللبناني اليوم من إرتفاع الأمواج والمخاطر المرافقة لحركة التيارات البحرية الشديدة التي تتأثر بحركة المد والجزر، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين والسائحين من السباحة في مناطق التيارات البحرية، ما قد يعرضهم لخطر الغرق.