نفذ عدة سرقات دراجات آلية في المنية وجوارها وشعبة المعلومات كشفت أوقفته

نفذ عدة سرقات دراجات آلية في المنية وجوارها وشعبة المعلومات كشفت أوقفته

كثرت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة الدراجات الآلية من محلة المنية.



وعلى إثر ذلك، كثفت شعبة المعلومات جهودها الميدانية والإستعلامية لكشف هوية المتورط بعمليات السرقة المذكورة. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات التي أجرتها القطعات المختصة في الشعبة، تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، وهو المدعو:

- م. ز. (من مواليد العام ٢٠٠٤ لبناني).



وبتاريخ 13-6-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في المحلة المذكورة.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عدد كبير من عمليات سرقة الدراجات الآلية في المنية وجوارها.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.