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إصابة إمرأة بحريق في منشرة أخشاب في صيدا والعمل جار على إخماده
أمن وقضاء
2023-06-18 | 07:14
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إصابة إمرأة بحريق في منشرة أخشاب في صيدا والعمل جار على إخماده
إصابة إمرأة بحريق في منشرة أخشاب في صيدا والعمل جار على إخماده
أصيبت إمرأة بحالة إختناق نتيجة إندلاع حريق كبير في منشرة أخشاب - حي الزهور في مدينة صيدا، حيث تم إسعافها من قبل الجمعية الطبية الإسلامية ونقلها إلى مستشفى الهمشري للمعالجة.
وقد انتشرت سحب الدخان الأسود في سماء المنطقة المكتظة بالسكان، وسارع عناصر فوج إطفاء بلدية صيدا بإشراف المهندس زياد حكواتي وعناصر الدفاع المدني لإخماده قبل أن يمتد إلى المحال والمنازل المجاورة.
كما حضرت فرق الإسعاف والطوارىء في "الجمعية الطبية الإسلامية" وعناصر "جمعية الشفاء للخدمات الطبية والإنسانية" وعملوا على تأمين السلامة العامة ومؤازرة فرق الإطفاء.
أخبار لبنان
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حريق
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