في صور وصيدا... انقاذ نحو 10 اشخاص من الغرق

في صور وصيدا... انقاذ نحو 10 اشخاص من الغرق



تمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني - مركز صور من إنقاذ عشرة أشخاص من الغرق، بينما كانوا يمارسون هواية السباحة في بحر صور، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



كما تمكن رواد شاطئ العاقبية جنوب مدينة صيدا من انقاذ شابين من الغرق، فيما لا يزال البحث جار عن الغريق الثالث.



وكان الدفاع المدني قد حذر جميع المواطنين من الأمواج العالية التي تشكل خطرا على حياتهم، آملاً "توخي الحذر عند النزول الى البحر".