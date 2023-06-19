جرحى جراء إنفجار مفرقعات نارية في الهلالية أثناء إحتفال عدد من الطلاب بتخرجهم

اصيب ٤ أشخاص اثناء احتفال عدد من الطلاب بتخرجهم في صيدا وفي التفاصيل، واثناء قيام مجموعة من الطلاب ثانوية رفيق الحريري بتنظيم حفل خارج حرم المدرسة وعلى نفقتهم الخاصة ، حصل خلل في الالعاب النارية ما ادى الى إصابة ٤ اشخاص من غير الطلاب اثنان منهم في حال حرجة وهم صاحب محل الالعاب النارية ونجله تم نقلهم الى مستشفيات صيدا .وعلى الفور حضرت عناصر من مخابرات الجيش والقوى الامنية والدفاع المدني وبناء على إشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب هاني اليرشا اشار تم فتح محضر تحقيق وتكليف خبير متفجرات بالكشف على مكان الحادث.