عصابة أقدمت على تنفيذ أكثر من 40 عملية سرقة أسلاك كهربائية... وشعبة المعلومات كشفت هويات أفرادها وأوقفت 3 منهم

توقيف 3 أفراد من عصابة نفذت أكثر من 40 عملية سرقة أسلاك كهربائية عن الشّبكة العامّة





بعد أن كَثُرت عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة، ونتيجة المتابعة الميدانية التي نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من رصد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الكابلات عن أعمدة الكهرباء والمواسير النحاسية من غرف الكهرباء في بلدة بسوس والمناطق المجاورة.



وعلى إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم:



- خ. خ. (من مواليد العام ۲۰۰۳، سوري)

- م. ص. (من مواليد العام ۲۰۰۳، سوري)

- ا. خ. (من مواليد العام ٢٠٠٤، سوري).



وقد أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانهم وتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء.



وبتاريخ 4-6-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهم في داخل بؤرة خردة في مدينة عاليه، في أثناء محاولتهم بيع كميّة من الأسلاك الكهربائية المسروقة، وقد تمّ ضبطها وأدوات تُستخدم في عمليات السّرقة، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة إقدامهم على تنفيذ أكثر من 40 عملية سرقة أسلاك كهربائية من مناطق بسوس وعاليه والبقاع، وأنهم كانوا يبيعون المسروقات في "بؤَر الخردة" في عدّة مناطق.



وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين.