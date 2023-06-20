كارلوس غصن يتقدم بشكوى ضد شركة نيسان وموظفين فيها

علمت الـLBCI أن رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن تقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد شركة نيسان وموظفين فيها بتهمة التآمر عليه لاخراجه من الشركة بصورة غير مشروعة أي عبر تلفيق تهم جنائية وطالب بتعويض مالي ضخم.