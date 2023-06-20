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الأمن العام مدد العمل بتسوية اوضاع السوريين الموجودين في لبنان حتى31 كانون الاول

الأمن العام مدد العمل بتسوية اوضاع السوريين الموجودين في لبنان حتى31 كانون الاول

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:" يمدد العمل بأحكام التعميم الصادر بتاريخ 10/5/2023 المتعلق بتسوية اوضاع الرعايا السوريين الموجودين في لبنان لغاية 31/12/2023".

