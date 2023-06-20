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يمتهنان ترويج الشيكات المزوّرة وعمليات النصب والاحتيال.. هل وقعتم ضحية اعمالهما؟
أمن وقضاء
2023-06-20 | 09:48
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يمتهنان ترويج الشيكات المزوّرة وعمليات النصب والاحتيال.. هل وقعتم ضحية اعمالهما؟
يمتهنان ترويج الشيكات المزوّرة وعمليات النصب والاحتيال.. هل وقعتم ضحية اعمالهما؟
اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ، انه في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم وتوقيف مرتكبيها.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّن عناصر مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائيّة في محلة طبرجا، من توقيف المدعو: ج. ر. (مواليد عام 1989، لبناني) لإقدامه على العديد من جرائم النصب والاحتيال وترويج الشيكات المزوّرة، وانتحال صفة.
بالتحقيق معه، اعترف انه يشكّل بالإشتراك مع آخرين عصابة تمتهن تزوير وترويج الشيكات المزوّرة، وبإقدامه على تنفيذ العديد من هذه العمليات مستخدمًا اسمًا وهميًّا وهو "باسكال نجم".
على الأثر، عُممت بلاغات بحث وتحر بحق المتورطين، وبناء عليه أوقف مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية أحدهم، ويدعى: و. ض. (مواليد عام 1980، لبناني) باستماعه من قبل مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال، اعترف بقيامه بعمليات تزوير وترويج الشيكات المزوّرة بالاشتراك مع (ج. ر.)، ولحسابه الخاص.
اودعا المرجع المعني، والعمل مستمر لتوقيف سائر أفراد العصابة.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما، وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر- بولفار كميل شمعون، أو الاتّصال على الرقم: 290881-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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