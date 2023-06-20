الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

يمتهنان ترويج الشيكات المزوّرة وعمليات النصب والاحتيال.. هل وقعتم ضحية اعمالهما؟

أمن وقضاء
2023-06-20 | 09:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
يمتهنان ترويج الشيكات المزوّرة وعمليات النصب والاحتيال.. هل وقعتم ضحية اعمالهما؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
يمتهنان ترويج الشيكات المزوّرة وعمليات النصب والاحتيال.. هل وقعتم ضحية اعمالهما؟

يمتهنان ترويج الشيكات المزوّرة وعمليات النصب والاحتيال.. هل وقعتم ضحية اعمالهما؟

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ، انه في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم وتوقيف مرتكبيها.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّن عناصر مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائيّة في محلة طبرجا، من توقيف المدعو: ج. ر. (مواليد عام 1989، لبناني) لإقدامه على العديد من جرائم النصب والاحتيال وترويج الشيكات المزوّرة، وانتحال صفة.

بالتحقيق معه، اعترف انه يشكّل بالإشتراك مع آخرين عصابة تمتهن تزوير وترويج الشيكات المزوّرة، وبإقدامه على تنفيذ العديد من هذه العمليات مستخدمًا اسمًا وهميًّا وهو "باسكال نجم".

على الأثر، عُممت بلاغات بحث وتحر بحق المتورطين، وبناء عليه أوقف مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية أحدهم، ويدعى: و. ض. (مواليد عام 1980، لبناني) باستماعه من قبل مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال، اعترف بقيامه بعمليات تزوير وترويج الشيكات المزوّرة بالاشتراك مع (ج. ر.)، ولحسابه الخاص.

اودعا المرجع المعني، والعمل مستمر لتوقيف سائر أفراد العصابة.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما، وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر- بولفار كميل شمعون، أو الاتّصال على الرقم: 290881-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

ترويج

الشيكات

المزوّرة

وعمليات

النصب

والاحتيال..

وقعتم

اعمالهما؟

LBCI التالي
عصابة أقدمت على تنفيذ أكثر من 40 عملية سرقة أسلاك كهربائية... وشعبة المعلومات كشفت هويات أفرادها وأوقفت 3 منهم
جرحى جراء إنفجار مفرقعات نارية في الهلالية أثناء إحتفال عدد من الطلاب بتخرجهم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-05-06

يمتهنان النشل وشعبة المعلومات أوقفتهما... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-27

تعميم صورة موقوف بجرائم ترويج شيكات مسروقة ومزوّرة.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-08

عبر فيسبوك ...ادعى أنّه يعمل في السّفارة البولنديّة ويؤمن تأشيرات... هل وقعتم ضحيته؟

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-23

متورّط بتنفيذ عمليات سرقة وسلب بقوّة السّلاح ومطلوب للقضاء في قبضة شعبة المعلومات... هل وقعتم ضحية أعماله؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:08

أقدما على العديد من عمليات السرقة إحداها طالت خزنة من داخل شركة في جبيل وقعا في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
07:24

اقفال معمل مياه شمالاً وتلف بضائع منتهية الصلاحية بقاعاً

LBCI
أمن وقضاء
06:47

الأمن العام مدد العمل بتسوية اوضاع السوريين الموجودين في لبنان حتى31 كانون الاول

LBCI
أمن وقضاء
05:12

كارلوس غصن يتقدم بشكوى ضد شركة نيسان وموظفين فيها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2022-12-22

تركيا تعتبر منع الأفغانيات من ارتياد الجامعة قرار غير مسلم ولا إنساني

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-06-14

اتهام مسؤول سابق في "سامسونغ" بسرقة أسرار لإنشاء مصنع في الصين

LBCI
فنّ
2023-06-17

وفاء موصللي تكشف بشجاعة عن آثار عملية القلب المفتوح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-11

skywell... سيارة كهربائية جديدة في الأسواق اللبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:53

بو حبيب يعرض الوفر الناتج عن سياسة التقشف للعام 2022 في وزارته..ويعلن توقف عمل سفير لبنان لدى فرنسا

LBCI
أخبار لبنان
15:54

باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

واشنطن وبكين توصلتا الى ارضيات تفاهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بين الرياض وباريس شراكات وفرص استثمارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

أجندة وزير الخارجية الايرانية هذا الاسبوع: full؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

على رغم تعثر العام الدراسي... إمتحانات الشهادة الرسمية المهنية إنطلقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

حتى نهاية الـ ٢٠٢٣ رواتب القطاع العام بأمان..مبدئياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

لودريان سيزور لبنان أكثر من مرة وسيلتقي مرشحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

منتخب لبنان لكرة السلة للصم يحقق أول فوز له في كأس العالم في اليونان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:09

إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
فنّ
04:53

نادين نسيب نجيم تكشف عن موعد زفافها على ناريغ ناربيكيان

LBCI
خبر عاجل
08:14

الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما

LBCI
خبر عاجل
04:49

معلومات للـLBCI: كارلوس غصن يتقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد شركة نيسان وموظفين فيها بتهمة التآمر عليه لاخراجه من الشركة بصورة غير مشروعة اي عبر تلفيق تهم جنائية وطالب بتعويض مالي ضخم

LBCI
فنّ
04:49

ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور

LBCI
فنّ
04:38

والدة نوال الزغبي حديث المتابعين.. إطلالة شبابيّة لـ "أحلى أمّ بالدني" (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
15:54

باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه

LBCI
أخبار لبنان
14:03

جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء... وهذا جدول أعمالها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More