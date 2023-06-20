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أقدما على العديد من عمليات السرقة إحداها طالت خزنة من داخل شركة في جبيل وقعا في قبضة شعبة المعلومات

أمن وقضاء
2023-06-20 | 11:08
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أقدما على العديد من عمليات السرقة إحداها طالت خزنة من داخل شركة في جبيل وقعا في قبضة شعبة المعلومات
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أقدما على العديد من عمليات السرقة إحداها طالت خزنة من داخل شركة في جبيل وقعا في قبضة شعبة المعلومات

أقدما على العديد من عمليات السرقة إحداها طالت خزنة من داخل شركة في جبيل وقعا في قبضة شعبة المعلومات

فجر تاريخ 03-06-2023، أقدم مجهولون على الدخول إلى إحدى الشركات في محلة جبيل بواسطة الكسر والخلع وسرقوا من داخلها خزنة حديدية بداخلها مبلغ مالي قدر بحوالي 20،000 دولار أميركي من عملات نقدية مختلفة بالإضافة إلى مبلغ مالي من قسم المحاسبة، وفروا إلى جهة مجهولة.

وعلى أثر ذلك، كلفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة التوجه إلى مكان الحادثة والمباشرة بإجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف ملابسات عملية السرقة، وتحديد هوية المتورطين بها.

وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، تمكنت من تحديد الفاعلين، وهما:
- ع. أ. س. (من مواليد عام ٢٠٠١، مصري)
- ب. ش. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)
وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.

وبتاريخي 7و9-06-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت دوريات الشعبة الأول في محلة إده والثاني في محلة جبيل على متن دراجتين آليتين تم ضبطهما. وبتفتيشهما والدراجتين، تم ضبط مبلغ 1260 دولار أميركي وكمية من المخدرات.

وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما لجهة إقدامهما على سرقة الخزنة من الشركة المذكورة في محلة جبيل، وذلك بعد قيامهما بمراقبة الشركة على مدى أسبوعين، كما إعترفا بتنفيذهما العديد من عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية في المحلة وتذويبها على شاطىء الزيرة وبيعها لدى بؤر الخردة، وتقاسم الأرباح بينهما. بالإضافة إلى إقدامهما على تنفيذ عمليات سرقة مادة المازوت من أحد المنتجعات والعديد من الحقائب والحقائب اليدوية عن شاطىء جبيل، كما وبتعاطي المخدرات.

وبتفتيش منزل الثاني، تم ضبط مبلغ /99،251،000/ ليرة لبنانية، و/315/ یورو، و/350،000/ ليرة سورية، و/5/ هواتف خلوية، وعلب بلاستيكية لحفظ المخدرات.

وتم تسليم المبالغ المالية المضبوطة وثمن الدراجتين للمدعي، وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

جبيل

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