توقيف سوري لتشكيله عصابة مسلحة والقيام بعمليات سلب في القبة - طرابلس

توقيف سوري لتشكيله عصابة مسلحة والقيام بعمليات سلب في القبة - طرابلس

بتاريخ 19/6/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة - طرابلس السوري (ع.ش.) لإقدامه بتواريخ مختلفة على تشكيل عصابة مسلحة والقيام بعمليات سلب لمحلات مجوهرات وسيارات بقوة السلاح، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم سرقة وسلب بقوة السلاح وتم ضبط السيارة التي كان يستخدمها خلال عمليات السلب.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.