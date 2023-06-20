4 جرحى في حادث سير في صيدا

4 جرحى في حادث سير في صيدا



سقط 4 جرحى في حادث سير بين سيارتين عند مدخل صيدا الشمالي، ما أدى إلى إنقلاب إحداهما، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



وحضرت فرق الإسعاف والطوارىء في "الجمعية الطبية الاسلامية" وعملت على إسعاف ومعاينة الإصابات ونقل إصابتين منهم إلى مستشفى سبلين الحكومي للمعالجة.