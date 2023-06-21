مواد منتهية الصلاحية في سوبرماركت في الفرزل ... وتوقيف صاحبها

مواد منتهية الصلاحية في سوبرماركت في الفرزل ... وتوقيف صاحبها

قامت دوريّة من أمن الدّولة في البقاع، بعمليّة دهمٍ لسوبرماركت في محلّة الفرزل، وعثرت في داخلها على موادَّ منتهية الصّلاحيّة يتمّ بيعها للمواطنين. بعد أخذ إشارة المدّعي العامّ في البقاع القاضي منيف بركات، تمّ توقيف صاحب السّوبرماركت المدعوّ ب. س. ق.، ويجري التحقيق معه حاليّاً لكشف مصادر الموادّ التي تمّ ضبطها.