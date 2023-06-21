الجيش: توقيف مواطن لمحاولته تهريب كمية من التنباك المعسّل إلى أستراليا

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في مرفأ طرابلس المواطن (ف.ح.) لمحاولته تهريب كمية من التنباك المعسّل، موضبة داخل 110 علب بلاستيكية، وموضوعة داخل مستوعب كان الموقوف ينوي تصديره إلى أستراليا.



وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.