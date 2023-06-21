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الجمارك: توقيف عضو في شبكة تهريب مخدرات في جسر الباشا وضبط كميات من الحشيشة معدة للشحن الى أوروبا

أمن وقضاء
2023-06-21 | 11:46
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الجمارك: توقيف عضو في شبكة تهريب مخدرات في جسر الباشا وضبط كميات من الحشيشة معدة للشحن الى أوروبا
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الجمارك: توقيف عضو في شبكة تهريب مخدرات في جسر الباشا وضبط كميات من الحشيشة معدة للشحن الى أوروبا

أعلنت شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في المديرية العامة للجمارك ببيان، أنه "من خلال المتابعة الميدانية الحثيثة، ورصد تنقل الشحنات المشبوهة ومن خلال السعي الدؤوب لمكافحة عمليات تهريب المخدرات وإحباطها، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات لتوقيف الضالعين بها، بإشراف جانب النيابة العامة التمييزية، تم رصد شحنة مشبوهة قيد التحضير معدة للشحن بحرا عبر مرفأ بيروت الى احدى الدول الأوروبية عبارة عن أفران حجرية (تنور)، تمت متابعتها ورصد تحركات مرسليها الذين ينتحلون هويات مزورة ويتنقلون بحذر ما بين منطقتي البقاع وكسروان.

وكشفت أنه "من خلال الجهود الاستعلامية المكثفة تم تحديد هويات أفراد الشبكة وأماكن تواجدهم لتوقيفهم بعدما تم التأكد أن الشحنة تحتوي مخدرات، حيث تبين أن العقل المدبر للعملية من اصحاب السوابق، وبعد التوصل لمعلومات عن تواصله مع مجموعة ثانية من المهربين في منطقتي سن الفيل وبرج حمود، تمت متابعة المجموعة الثانية وتحديد مكان تواجد أحد أفرادها الرئيسيين المدعو (ح.ن)، في منطقة النبعة، تم رصد تحركاته حيث تم توقيفه بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٣ في محلة جسر الباشا وبحوزته بطاقات هوية ووثائق مزورة يستعملها في تنقلاته، وضبط آلة لصنع الحلاوة الطحينية معدة للتصدير الى الباراغواي تحتوي كمية ١٢١ كلغ من حشيشة الكيف، وبالتزامن ومن خلال المتابعة والتحريات والمداهمات تم ضبط كمية ٩٣٧ كلغ من حشيشة الكيف ضمن شحنة الأفران كما تم تحديد هويات جميع أفراد العصابة المتوارين والعمل جارٍ لتوقيفهم". 

وأفادت بأن "التحقيقات أجريت بإشراف النيابة العامة التمييزية وسلم الموقوف مع الملف لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الامن الداخلي".

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