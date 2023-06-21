الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجمارك: توقيف عضو في شبكة تهريب مخدرات في جسر الباشا وضبط كميات من الحشيشة معدة للشحن الى أوروبا
أمن وقضاء
2023-06-21 | 11:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الجمارك: توقيف عضو في شبكة تهريب مخدرات في جسر الباشا وضبط كميات من الحشيشة معدة للشحن الى أوروبا
أعلنت شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في المديرية العامة للجمارك ببيان، أنه "من خلال المتابعة الميدانية الحثيثة، ورصد تنقل الشحنات المشبوهة ومن خلال السعي الدؤوب لمكافحة عمليات تهريب المخدرات وإحباطها، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات لتوقيف الضالعين بها، بإشراف جانب النيابة العامة التمييزية، تم رصد شحنة مشبوهة قيد التحضير معدة للشحن بحرا عبر مرفأ بيروت الى احدى الدول الأوروبية عبارة عن أفران حجرية (تنور)، تمت متابعتها ورصد تحركات مرسليها الذين ينتحلون هويات مزورة ويتنقلون بحذر ما بين منطقتي البقاع وكسروان.
وكشفت أنه "من خلال الجهود الاستعلامية المكثفة تم تحديد هويات أفراد الشبكة وأماكن تواجدهم لتوقيفهم بعدما تم التأكد أن الشحنة تحتوي مخدرات، حيث تبين أن العقل المدبر للعملية من اصحاب السوابق، وبعد التوصل لمعلومات عن تواصله مع مجموعة ثانية من المهربين في منطقتي سن الفيل وبرج حمود، تمت متابعة المجموعة الثانية وتحديد مكان تواجد أحد أفرادها الرئيسيين المدعو (ح.ن)، في منطقة النبعة، تم رصد تحركاته حيث تم توقيفه بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٣ في محلة جسر الباشا وبحوزته بطاقات هوية ووثائق مزورة يستعملها في تنقلاته، وضبط آلة لصنع الحلاوة الطحينية معدة للتصدير الى الباراغواي تحتوي كمية ١٢١ كلغ من حشيشة الكيف، وبالتزامن ومن خلال المتابعة والتحريات والمداهمات تم ضبط كمية ٩٣٧ كلغ من حشيشة الكيف ضمن شحنة الأفران كما تم تحديد هويات جميع أفراد العصابة المتوارين والعمل جارٍ لتوقيفهم".
وأفادت بأن "التحقيقات أجريت بإشراف النيابة العامة التمييزية وسلم الموقوف مع الملف لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الامن الداخلي".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجمارك
توقيف
تهريب
مخدرات
جسر الباشا
أوروبا
التالي
نشَلَ أموالًا من مُصلّين في أحد المساجد... وشعبة المعلومات تكشف هويّته
4 جرحى في حادث سير في صيدا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-03-29
توقيف الرأس المدبر لإحدى شبكات تهريب المخدرات من أميركا الجنوبية إلى لبنان وشقيقه
أمن وقضاء
2023-03-29
توقيف الرأس المدبر لإحدى شبكات تهريب المخدرات من أميركا الجنوبية إلى لبنان وشقيقه
0
أمن وقضاء
08:09
الجيش: توقيف مواطن لمحاولته تهريب كمية من التنباك المعسّل إلى أستراليا
أمن وقضاء
08:09
الجيش: توقيف مواطن لمحاولته تهريب كمية من التنباك المعسّل إلى أستراليا
0
امن وقضاء
2023-06-13
قوى الامن: القبض على أحد أفراد عصابة حاول أعضاؤها تهريب المخدرات من إسبانيا
امن وقضاء
2023-06-13
قوى الامن: القبض على أحد أفراد عصابة حاول أعضاؤها تهريب المخدرات من إسبانيا
0
أمن وقضاء
2023-06-04
الجيش: توقيف أحد المطلوبين خلال انتقاله من البقاع الى بيروت لنقل كمية من المخدرات (صور)
أمن وقضاء
2023-06-04
الجيش: توقيف أحد المطلوبين خلال انتقاله من البقاع الى بيروت لنقل كمية من المخدرات (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:09
الجيش: توقيف مواطن لمحاولته تهريب كمية من التنباك المعسّل إلى أستراليا
أمن وقضاء
08:09
الجيش: توقيف مواطن لمحاولته تهريب كمية من التنباك المعسّل إلى أستراليا
0
أمن وقضاء
04:12
مواد منتهية الصلاحية في سوبرماركت في الفرزل ... وتوقيف صاحبها
أمن وقضاء
04:12
مواد منتهية الصلاحية في سوبرماركت في الفرزل ... وتوقيف صاحبها
0
أمن وقضاء
01:56
نشَلَ أموالًا من مُصلّين في أحد المساجد... وشعبة المعلومات تكشف هويّته
أمن وقضاء
01:56
نشَلَ أموالًا من مُصلّين في أحد المساجد... وشعبة المعلومات تكشف هويّته
0
أمن وقضاء
2023-06-20
4 جرحى في حادث سير في صيدا
أمن وقضاء
2023-06-20
4 جرحى في حادث سير في صيدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:45
مقتل ثلاثة مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام في شمال غرب سوريا
أخبار دولية
11:45
مقتل ثلاثة مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام في شمال غرب سوريا
0
أخبار لبنان
09:11
نقابة المعلمين استغربت استبعادها من اجتماعات لجنة التربية لبحث اقتراح قانون تغذية صندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة
أخبار لبنان
09:11
نقابة المعلمين استغربت استبعادها من اجتماعات لجنة التربية لبحث اقتراح قانون تغذية صندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة
0
عالم الطبخ
07:58
على طريقة الشيف حنا طويل... إليكم وصفة "الكفتة والبطاطا الحلوة" الشهية!
عالم الطبخ
07:58
على طريقة الشيف حنا طويل... إليكم وصفة "الكفتة والبطاطا الحلوة" الشهية!
0
فنّ
2023-06-10
راغب علامة يتفاجأ بابنه خالد في بيروت: "بدّي نزّلها حتى كلّ العالم تشوفك" (فيديو)
فنّ
2023-06-10
راغب علامة يتفاجأ بابنه خالد في بيروت: "بدّي نزّلها حتى كلّ العالم تشوفك" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:32
لمن يبيع الاوهام للمودعين...هذه هي الحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
16:32
لمن يبيع الاوهام للمودعين...هذه هي الحقيقة
0
أخبار لبنان
15:24
بو عاصي لـ"حوار المرحلة": لعدم المبالغة بايجابية زيارة لودريان لانها لن تحل كافة المشاكل.. وهناك عدم جدية مقصودة بانتخاب الرئيس
أخبار لبنان
15:24
بو عاصي لـ"حوار المرحلة": لعدم المبالغة بايجابية زيارة لودريان لانها لن تحل كافة المشاكل.. وهناك عدم جدية مقصودة بانتخاب الرئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الدوحة الى مسقط هل تثمر جولة عبداللهيان حلحلة بملفات استراتجية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الدوحة الى مسقط هل تثمر جولة عبداللهيان حلحلة بملفات استراتجية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
هل ينتقل مؤتمر أستانا الى احدى الدول العربية.. فيُستكمل المسار العربي لحل الازمة السورية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
هل ينتقل مؤتمر أستانا الى احدى الدول العربية.. فيُستكمل المسار العربي لحل الازمة السورية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
جولة للمحامي الفرنسي وليام بوردون في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
جولة للمحامي الفرنسي وليام بوردون في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا في التشكيلة النهائية لمنتخب لبنان للسيدات قبل مغادرتهن الى بطولة آسيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا في التشكيلة النهائية لمنتخب لبنان للسيدات قبل مغادرتهن الى بطولة آسيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
عن فئة table tennis.. مريم وعبدالله يرفعان اسم لبنان في برلين
تقارير نشرة الاخبار
13:41
عن فئة table tennis.. مريم وعبدالله يرفعان اسم لبنان في برلين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كل مدينة وبلدة في لبنان تمتلك فرصاً سياحية... وقب الياس البقاعية واحدة منها
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كل مدينة وبلدة في لبنان تمتلك فرصاً سياحية... وقب الياس البقاعية واحدة منها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الآباء في لبنان... قصص نضال تستحق ألف عيد!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الآباء في لبنان... قصص نضال تستحق ألف عيد!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:35
الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام
أخبار لبنان
03:35
الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام
2
فنّ
05:41
غنى غندور تنشر صور زفافها: "السيّدة عون الى الأبد"
فنّ
05:41
غنى غندور تنشر صور زفافها: "السيّدة عون الى الأبد"
3
خبر عاجل
12:16
حريق كبير في وسط باريس وانهيار مبنى بشكل جزئي
خبر عاجل
12:16
حريق كبير في وسط باريس وانهيار مبنى بشكل جزئي
4
أخبار لبنان
04:43
توقيع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية والعسكرية
أخبار لبنان
04:43
توقيع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية والعسكرية
5
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
منوعات
08:07
رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً... صياد تونسي يروي: بدلاً من السمك أحصل أحيانًا على جثث!
6
منوعات
06:35
"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!
منوعات
06:35
"تحتوي على حوالي 30 ساعة من الأكسجين المتبقي"...سماع "أصوات ضجيج" أثناء البحث عن الغواصة المفقودة!
7
فنّ
04:54
خبر وفاة سميرة توفيق يغزو الانترنت.. ما حقيقته؟
فنّ
04:54
خبر وفاة سميرة توفيق يغزو الانترنت.. ما حقيقته؟
8
أخبار لبنان
11:03
بعد قرار الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة..ماذا قال الامين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI؟
أخبار لبنان
11:03
بعد قرار الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة..ماذا قال الامين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More