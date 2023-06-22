غادر منزله ولم يعد... هل تعرفون مكانه؟

قوى الأمن تُعمّم صورة مفقود

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: هاشم محمّد مجدرة (من مواليد عام 1936، لبناني) الذي غادر قُرابة الساعة 16:00 من تاريخ 20-6-2023 منزله الكائن في محلّة النّبعة، ولم يعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة جسر بيروت على الرقم: 485420-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.