العثور على جثة فتاة سورية داخل بئر في اللويزة

العثور على جثة فتاة سورية داخل بئر في اللويزة

تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة، في تمام الساعة ٠٩:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٦/٢٣، من إنتشال جثة فتاة سورية الجنسية في الثالثة عشرة من العمر من داخل بئر لتخزين المياه في محلة اللويزة.



وكان قد أبلغ عن فقدانها منذ يوم أمس الخميس عقب ذهابها لتفقد مياه البئر.



وقد نفذت المهمة بحضور الأجهزة الأمنية المختصة.