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توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرائم عدة وبحقه حكم مؤبّد

أمن وقضاء
2023-06-23 | 08:18
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توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرائم عدة وبحقه حكم مؤبّد
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توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرائم عدة وبحقه حكم مؤبّد

توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرائم عدة وبحقه حكم مؤبّد

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من انتشار الجرائم، وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم.

بتاريخ 19-6-2023 وفي محلة ضهر البيدر، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة- البقاع في وحدة الشرطة القضائيّة من توقيف المدعو: ع. ه. (مواليد عام 1969، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب /5/ ملاحقات قضائية بجرائم تجارة مخدّرات، نقل وأسلحة وذخائر حربية، إطلاق نار والاستيلاء على سيّارة، وبحقّه حكم مؤبد.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 

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