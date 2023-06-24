في النبطية.. أمن الدولة تقفل صالونات تجميل تشكّل خطراً على السلامة

في النبطية، دهمت دوريات من أمن الدولة أكثر من عشرة صالونات للتجميل في مختلف بلدات النبطية وأحيائها، بمرافقة مندوب عن وزارة الصحة، وختمتها بالشمع الأحمر لعدم توافر الشروط الصحية والقانونية فيها.وأُحيل الملف إلى الجهات المختصة بناءً على إشارة القضاء، لاستكمال الإجراءات القانونيّة بحق المخالفين.