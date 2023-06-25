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امتهن السرقة من داخل السيّارات بعد تحطيم زجاجها... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه!
أمن وقضاء
2023-06-25 | 05:19
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امتهن السرقة من داخل السيّارات بعد تحطيم زجاجها... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه!
ورد إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بلاغات وشكاوى من المواطنين مضمونها إقدام مجهول على كسر زجاج سياراتهم وسرقة مقتنياتهم من داخلها وذلك في محافظتي بيروت وجبل لبنان. وعلى أثر ذلك، كثّفت الشعبة جهودها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو: أ. ر. (من مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بجرائم سرقة عادية، سرقة من داخل سيارة، مخدّرات، ونشل. ومنذ العام ۲۰۰۳ وملفّه حافل بعمليات السرقة من داخل السيارات، أوقفته شعبة المعلومات بتاريخ 18-04-2022 بالجرم ذاته بعد تنفيذه أكثر من 30 عملية سرقة من داخل السيارات.
وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيداً لتوقيفه بما أمكن من السرعة.
وبتاريخ 10-06-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة في محلة الدورة حيث تم توقيفه. وبتفتيشه، ضبط بحوزته حاسوب محمول مع متمماته، تبين أنه مسروق من داخل سيارة، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.
وبالتحقيق معه، اعترف بأنه وبعد خروجه من السجن بتاريخ 11-05-2023 وبأقل من شهر قام بتنفيذ أكثر من 16 عملية سرقة من داخل السيارات المركونة على جانب الطرقات بعد كسر زجاجها في المناطق التالية: الأشرفية، والحازمية، والطيّونة، وبعبدا، وبدارو، والحدت، وسن الفيل، وجونية، والحمرا، ومار مخايل، والجميزة، وحرش تابت، وأنّه كان يسرق الحواسيب المحمولة ويبيعها في مخيم شاتيلا.
وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
السرقة
السيّارات
شعبة المعلومات
توقيف
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