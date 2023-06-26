"الريجي" تضبط منتجات مهرّبة ومزورة في سوق الأحد والحمراء

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، وضبطت في هذا الإطار كميات من السجائر الالكترونية المهربة، والتنباك المعسل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة.وصودرت المضبوطات بنتيجة عمليات دهم في سوق الاحد بجسر الواطي ومنطقة الحمراء في بيروت.وسُطرَت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.