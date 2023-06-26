في النبطية.. أمن الدولة تختم عدداً من عيادات التجميل

جالت دورية من أمن الدولة في النبطية على عدد من عيادات التجميل، وختمت بعضها بالشمع الأحمر لعدم استيفائها الشروط الصحية والطبية.