القاضي رمضان أمر بإقفال مؤسسة لتكرير المياه في المروانية بالشمع الأحمر

أمر النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بإقفال مؤسسة لتكرير المياه لصاحبها م.ح في بلدة المروانية الزهراني بالشمع الأحمر بعدما تبين بالفحوص المخبرية أن المياه غير صالحة للشرب.