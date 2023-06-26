الاعلام الحربي في "حزب الله": المقاومة أسقطت مسيرة إسرائيلية في وادي العزية

أعلن الاعلام الحربي في "حزب الله" في بيان، "ان المقاومة أسقطت مسيرة اسرائيلية معادية خرقت الاجواء الوطنية في وادي العزية قرب بلدة زبقين الجنوبية - قضاء صور.