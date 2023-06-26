مولوي: لن نترك شبابنا فريسة للمخدرات واليأس ولبنان ليس ممرا او مصدرا للأذى والشر

مولوي مثل ميقاتي في إحتفال نظمته جمعية "جاد " في السرايا: لن نترك شبابنا فريسة للمخدرات واليأس ولبنان ليس ممرا او مصدرا للأذى والشر



أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أنّ لبنان ليس ممرا او مصدرا للأذى والشر، بل هو بلد الجمال والفكر والوعي والعلم والثقافة والإبداع.



وقال مولوي :"لن نترك شبابنا فريسة للمخدرات ولليأس ولن نسمح ان تدخل هذه الافة الى شبابنا، لان شبابنا شباب لبناني عربي واحد وموحد ولن ننسى اي جريمة ارتكبت وفاء لدماء شهدائنا ولضحايا المرفأ لن نترك هذه القضية للنسيان. سنطبق القانون وسنعيد لشبابنا الامل بلبنان في بلد الايمان التي لن تتسلل اليه الافكار المريضة بعيدة عن الحق والحقيقة وعن القدرة الانسانية الصحيحة، ولن نترك الافكار المريضة تتسلل الى عقول شبابنا او تصرفاتهم وبصحة شبابنا وقوتهم نبني الدولة".



وأضاف: "لم نسمح ولن نسمح لتلك الخلايا التي تتربص شرا بلبنان، في داخله عبر التجارة والادمان وارسال المخدرات الى الخارج، فلبنان سيتصدى لكل ذلك.



واشار الى أنه في كلّ مرة يتناول فيها هذا الملف الحساس، لا يمكنه الاغفال عما تقوم به شعبة المعلومات ومكتب مكافحة المخدرات التابعين للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجمارك من جهود استثنائية في تنفيذ الخطط الموضوعة بحرفية واتقان، والتي أسفرت عن تحقيق انجازات كبرى عبر اقتحام اوكار الترويج وتوقيف متورطين ورؤوس كبيرة، كذلك الجيش اللبناني عير المداهمات الكبيرة لمعامل تصنيع الكبتاغون.



كلام المولوي جاء خلال احتفال نظمته جمعية جاد - شبيبة لمكافحة المخدرات، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ممثلا بوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في السرايا الكبير، تحت عنوان "النصف الملآن" وذلك "لتوزيع إنجازات وارقام الاجهزة الامنية اللبنانية في مواجهة آفة المخدرات".



