بالفيديو... المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد إسقاط المسيرة الإسرائيلية

المقاومة الإسلامية أسقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية في وادي العزية

أعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في بيان، أن "المقاومة الإسلامية أسقطت الساعة ١٢ من ظهر اليوم الاثنين، بالأسلحة المناسبة، طائرة مسيّرة إسرائيلية في وادي العزية قرب بلدة زبقين جنوب لبنان".



وأشار الى أن "الطائرة المسيّرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمال فلسطين المحتلة، وحلقت على علو متوسط بمدى يصل إلى حوالي 7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون".



وقال البيان: "تُظهِر الصور كيف حاول العدو الإسرائيلي إستعادة السيطرة على الطائرة المسيّرة بعد إصابتها من دون أن ينجح بذلك".