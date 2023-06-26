عملية دهم وتوقيف شخصين في بلدتَي البيرة – راشيا والمرج – البقاع الغربي

عملية دهم وتوقيف شخصين في البقاع الغربي



بتاريخ 25 /6 /2023، أوقفت دورية من مديرية مخابرات الجيش في بلدة المرج – البقاع الغربي السوري (ش.ح.) لإقدامه على سرقة سيارات في بلدتي المرج ومجدل عنجر.



كما دهمت وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في بلدة البيرة – راشيا منزل المواطن (ر.ب.) لتورطه في إشكال، وأوقفته وضبطت عددًا من الأسلحة الحربية وكمية من الذخائر.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.