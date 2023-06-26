مصلحة الليطاني: قرار سلامة بإلزام ملوث بتنظيف مجرى النهر نوعي

مصلحة الليطاني: قرار سلامة بإلزام ملوث بتنظيف مجرى النهر نوعي



أشادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، بـ"قرار قاضية التحقيق في البقاع أماني سلامة، الذي قضى بإلزام ملوث بتنظيف مجرى نهر الليطاني لمدة ٦ ساعات"، واصفة إياه ب"القرار النوعي". وأشارت إلى أن "سلامة قررت في 19/6/2023 إخلاء سبيل المدعى عليه عبد العزيز الخضر، الذي كان أوقف بناء على الشكوى المصلحة، بعد قيامه بجريمة بيئية على ضفاف نهر الليطاني من خلال إحراق الإطارات في منطقة حوش الحريمة ورمي الناتج منها في مجرى نهر الليطاني".



ولفتت الى انه "في سابقة من نوعها، قررت سلامة تكليف المدعى عليه وتحت إشراف المصلحة القيام بأعمال التنظيف للنهر لفترة 6 ساعات على أن تقدم المصلحة تقريرا بذلك".