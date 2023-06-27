عبد الناصر فوزي الشيخ خرج من منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

عبد الناصر فوزي الشيخ خرج من منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

عممت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: عبد الناصر فوزي الشيخ (من مواليد عام 1971، لبناني) الذي غادر، قُرابة الساعة 8:00 من تاريخ 21-6-2023، منزله الكائن في بلدة البرج – عكّار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر بينو في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 360011-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.