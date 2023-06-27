الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: توقيف شخص في حي السلم لتأليفه عصابة سرقة وسلب وارتكابه جرائم مختلفة

أمن وقضاء
2023-06-27 | 16:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش: توقيف شخص في حي السلم لتأليفه عصابة سرقة وسلب وارتكابه جرائم مختلفة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش: توقيف شخص في حي السلم لتأليفه عصابة سرقة وسلب وارتكابه جرائم مختلفة

بيان صادر عن قيادة الجيش

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه بتاريخ 25/6/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، المواطن (خ.ج.) لإقدامه على تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، وتعاطي المخدرات والإتجار بها، إضافة إلى التواصل مع عدد من تجار المخدرات.

وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

الجيش

توقيف

لبنان

LBCI التالي
عبد الناصر فوزي الشيخ خرج من منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
ضبط ٤٥٠ ألف حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب إلى الخارج (فيديو وصور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-05-20

الجيش: توقيف أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان في دير عمار

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-23

توزيع الدفعة الشهرية الأولى من الهبة الأميركية على عناصر الجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-23

الولايات المتحدة والأمم المتحدة تعلنان عن بدء تنفيذ برنامج دعم الجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-21

الجيش: توقيف مواطن لمحاولته تهريب كمية من التنباك المعسّل إلى أستراليا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

شكراً للقاضية أماني سلامة على القرار - القصاص

LBCI
أمن وقضاء
11:37

عبد الناصر فوزي الشيخ خرج من منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
أمن وقضاء
02:54

ضبط ٤٥٠ ألف حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب إلى الخارج (فيديو وصور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-26

وَهمُ الكوكايين واخواتها: سعادة تنزلك في لحظة تحت سابع أرض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-06-20

والدة نوال الزغبي حديث المتابعين.. إطلالة شبابيّة لـ "أحلى أمّ بالدني" (صورة)

LBCI
منوعات
2023-06-16

طعناً حتى الموت... مراهق غيّور يقتل شقيقه أمام والدتهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-26

لبنان يستضيفُ حدث "بيروت عاصمةُ الشباب العربي 2023".. فما الذي ينتظرُنا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

أكثر من 35 دولة الى جانب الانتربول واليوروبول تبحث مواجهة نشاطات حزب الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ماذا بعد اسقاط الملاحقات بحق فاغنر وطي صفحة التمرد في روسيا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مبادرةٌ اردنية لحل الازمة السورية.. فما هي ابرز بنودها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

على أبواب العيد ...رائحة المعمول في قرى الجبل تطغى على كل الروائح

LBCI
سيدات الملاعب
13:40

ماذا في بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

نتيجة مباراة منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

شكراً للقاضية أماني سلامة على القرار - القصاص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

أكثر من 35 دولة الى جانب الانتربول واليوروبول تبحث مواجهة نشاطات حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

القواس تعرض ما نُفذ من الاستراتيجيّة الخاصة بالمعهد الوطني العالي للموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

أهلا بهالطلة في تلتين البلاد ... ٧ ضيع جبيلية تنتظركم !

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:07

انخفاض بسعر الغاز... ماذا عن المحروقات؟

LBCI
فنّ
08:44

الموت يغيّب الفنان الكوميدي اللبناني الشهير عبدالله حمصي "أسعد"

LBCI
منوعات
07:12

بعد اغتصابه لإبنة الـ11 عاماً ومربيتها ثم قتلهما... الحكم بحق المجرم صدر ورد فعله كان صادماً!

LBCI
فنّ
05:31

كارن وازن تستعرض آثار مرض البهاق على جسدها (صور)

LBCI
منوعات
07:48

جريمة مروعة في الكويت... مزق زوجته إلى قطع وألقاها بالقمامة وهذه التفاصيل!

LBCI
امن وقضاء
06:27

توقيف شخصين لارتكابهما جريمة قتل في بلدة كفرزبد

LBCI
اقتصاد
07:24

بعدما تسلمّت تقرير الفاريز اند مارشال ... وزارة المال توضح بعض "المغالطات"

LBCI
خبر عاجل
22:37

انتهاء مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان 54–76

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More