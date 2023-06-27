الجيش: توقيف شخص في حي السلم لتأليفه عصابة سرقة وسلب وارتكابه جرائم مختلفة

بيان صادر عن قيادة الجيش

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه بتاريخ 25/6/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، المواطن (خ.ج.) لإقدامه على تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، وتعاطي المخدرات والإتجار بها، إضافة إلى التواصل مع عدد من تجار المخدرات.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.