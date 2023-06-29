فر من سجن صور وشعبة المعلومات تكشف مكانه وتلقي القبض عليه

فر من سجن صور وشعبة المعلومات تكشف مكانه وتلقي القبض عليه



في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة السجناء الفارين من النظارات والسجون، وبعد أن تمكن عدد من الموقوفين من الفرار من داخل سجن صور بتاريخ 20-4-2023، كثفت الشعبة عمليات البحث والمراقبة لتحديد مكان إختبائهم والعمل على توقيفهم.



وبنتيجة المتابعة الميدانية التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة وتكثيف الدوريات لتحديد الأماكن التي يحتمل إختباء الفارين فيها، توصلت إلى تحديد مكان إختباء أحدهم في بلدة أرزون-صور، وهو المدعو م. ن. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) بعد رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في البلدة المذكورة.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.