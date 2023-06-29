خديجة الإبراهيم غادرت منزل ذويها ولم تعُد.. فهل من يعرف عنها شيئًا؟

مفقودة قاصر.. غادرت بتاريخ منزل ذويها في بلدة تلحمَيْرة - عكار ولم تَعُد لغاية تاريخه

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر:



- خديجة عبد الحميد الإبراهيم (مواليد عام 2009، سوريّة)



التي غادرت بتاريخ 27/06/2023 منزل ذويها الكائن في بلدة تلحمَيْرة -عكار ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر العبودية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 815264-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.