القاضية نصار تتابع جريمة قتل الشابين طوق

القاضية نصار تتابع جريمة قتل الشابين طوق



إنتقلت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، في إطار متابعة التحقيقات التي يجريها القضاء في جريمة قتل الشابين هيثم ومالك طوق، إلى مستشفى بشري الحكومي حيث جثة القتيل الأول هيثم، على أن تنتقل لاحقًا إلى مستشفى السيدة في زغرتا حيث نقلت جثة القتيل الثاني مالك.



وتجدر الإشارة إلى أن النائبة العامة الإستئنافية في الشمال القاضية ماتيلدا توما كانت باشرت باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة فور شيوع خبر جريمة القتل قنصًا.



