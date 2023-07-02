حاولا قتل أشخاص في إحدى الشركات بتحريض من أحد الشركاء وشعبة المعلومات تكشف هويتهما

حاولا قتل أشخاص في إحدى الشركات بتحريض من أحد الشركاء وشعبة المعلومات تكشف هويتهما

بتاريخ 26-05-2023 وفي محلة الدامور، أقدم مجهولان على متن سيارة نوع "كيا سيراتو" لون أسود دون لوحات وزجاجها حاجب للرؤية على إعتراض طريق موظفين في إحدى الشركات، وشهر مسدس حربي وإطلاق عيارات نارية باتجاه السيارة التي كانوا على متنها، ما أدى إلى إصابة الإطار الأمامي، وفرا بعدها إلى جهة مجهولة.



وبتاريخ 10-06-2023، أقدم مجهولون في محلة الروشة على تنفيذ عملية إطلاق نار ومحاولة قتل إستهدفت أحد الشركاء في الشركة المذكورة سابقًا.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف ملابسات عمليتي إطلاق النار وتحديد هوية المتورطين بها وتوقيفهم. وبنتيجة الجهود الحثيثة والإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هوية المتورطين في العمليتين ومن بينهم المدعو:

- ف. ف. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني) أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.



وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريات الشعبة الأخير على متن سيارة نوع "هيونداي" مستأجرة في محلة جدرا، حيث تم توقيفه وضبط السيارة. وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط سلاح كلاشينكوف ومسدسين حربيين.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه برفقة شخص آخر على إعتراض الطريق وإطلاق النار باتجاه موظفي الشركة في محلة الدامور، إضافة إلى تنفيذ عملية إطلاق النار في محلة الروشة، وذلك بتحريض وطلب من أحد الشركاء من الشركة ذاتها بسبب خلافات بينهم.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.