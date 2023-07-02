جريح بإنزلاق دراجة على أوتوستراد الصفرا

جريح بإنزلاق دراجة على أوتوستراد الصفرا



إنزلقت دراجة نارية بعد ظهر اليوم على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا كسروان، ما أدى إلى إرتطامها بحافة إلى جانب المسلك وإصابة سائقها بجروح مختلفة، ونقلته عناصر الدفاع المدني إلى مركز كسروان الطبي في غزير.