صاحب مولّدات في بسكنتا يبتزّ المواطنين: فتدخّلت أمن الدّولة

صاحب مولّدات في بسكنتا يبتزّ المواطنين: فتدخّلت أمن الدّولة

في بسكنتا، أطفأ (م. ص.) مولّداته الثلاثة، التي تغذّي جزءاً كبيراً من القرية بالتيّار الكهربائيّ، وذلك بعد رفض الأهالي دفع فواتيره المرتفعة، والتي تبيّن في ما بعد، تخطّيها للتسعيرة التي تحدّدها وزارة الطاقة.

وعلى الأثر، تحرّكت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في جبل لبنان، وبعد أخذ إشارة القضاء، صادرت المولّدات الثلاثة ووضعتها بتصرّف بلديّة بسكنتا لتشغيلها.