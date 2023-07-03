الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يُلقي القبض على مروّجَيْ مخدّرات في خلدة

أمن وقضاء
2023-07-03 | 06:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يُلقي القبض على مروّجَيْ مخدّرات في خلدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يُلقي القبض على مروّجَيْ مخدّرات في خلدة

إليكم تفاصيل ما حصل...

كَثُرت في الآونة الأخيرة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في محلّة خلدة والجوار. ونتيجةً للمتابعة والتحريّات والاستقصاءات التي قام بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، تمكّنت إحدى دوريّاته من رصد مشتبه فيهما في محلّة خلدة - الأوتوستراد، على متن درّاجة آليّة، فعملت على مطاردتهما بعد أن حاولا الفرار من أمامها وأوقفتهما، وهما:

- ح. ش. (من مواليد عام 1992، سوري)
- ز. ف. (من مواليد عم 1997، سوري)
 
وقد ضُبِطَ بحوزتهما كميّة من المواد المخدّرة من أنواع مختلفة، ومسدّس حربي ومبلغ مالي.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، بحسب ما أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مكتب مكافحة المخدّرات المركزي

خلدة

مخدّرات

LBCI التالي
يروون أراضيهم بمياهٍ مسروقة... ويحرمونها للمواطنين
صاحب مولّدات في بسكنتا يبتزّ المواطنين: فتدخّلت أمن الدّولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:20

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وصولا الى انفاق المطار

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-26

بعد رصد ومراقبة دقيقة... شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات على متن درّاجة آليّة

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-23

التحكم المروري: قتيلان نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة بالمحلة

LBCI
امن وقضاء
2023-06-23

أمن الدولة في زحلة توقف مروّجاً للمخدّرات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:34

سندس أحمد دعبول غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

LBCI
أمن وقضاء
10:29

إخماد حريق في مبنى سكني في صور

LBCI
أمن وقضاء
07:13

يروون أراضيهم بمياهٍ مسروقة... ويحرمونها للمواطنين

LBCI
أمن وقضاء
04:58

صاحب مولّدات في بسكنتا يبتزّ المواطنين: فتدخّلت أمن الدّولة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-01

زواج نجم "أراب آيدول" يعقوب شاهين.. وديانا كرزون تنشر صورة العروس

LBCI
فنّ
04:40

بعد بكاء طفل مسلسل "الثمن" بسبب سؤاله عن غياب والدته.. غضب كبير على مواقع التواصل!

LBCI
فنّ
2023-02-25

دنيا بطمة تدعم سعد لمجرد بعد صدور الحكم بسجنه: "الله ياخد فيك الحق يا بنت فرنسا"

LBCI
فنّ
2023-06-27

كارن وازن تستعرض آثار مرض البهاق على جسدها (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

أكبر عملية للجيشِ الإسرائيلي في الضفة الغربية

LBCI
أخبار لبنان
07:03

"الشؤون الإجتماعية" أطلقت الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:58

وفدٌ نيابي برلماني يمثل المعارضة في برلين... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:56

المكاري: الاعلام يلعب دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:51

بشري تودّع هيثم ومالك طوق وسط إقفال وحداد عام

LBCI
أخبار لبنان
06:32

ميقاتي عقد اجتماعا خصص لمطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
أخبار لبنان
05:52

اجتماع بين الوفد اللبناني وhenning speck

LBCI
رياضة
13:36

ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟

LBCI
أخبار دولية
13:33

"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:07

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
05:19

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر حزيران

LBCI
أخبار لبنان
12:33

اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني

LBCI
خبر عاجل
16:15

اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً

LBCI
فنّ
04:40

بعد بكاء طفل مسلسل "الثمن" بسبب سؤاله عن غياب والدته.. غضب كبير على مواقع التواصل!

LBCI
أمن وقضاء
07:13

يروون أراضيهم بمياهٍ مسروقة... ويحرمونها للمواطنين

LBCI
امن وقضاء
12:07

قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More