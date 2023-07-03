مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يُلقي القبض على مروّجَيْ مخدّرات في خلدة

إليكم تفاصيل ما حصل...

كَثُرت في الآونة الأخيرة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في محلّة خلدة والجوار. ونتيجةً للمتابعة والتحريّات والاستقصاءات التي قام بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، تمكّنت إحدى دوريّاته من رصد مشتبه فيهما في محلّة خلدة - الأوتوستراد، على متن درّاجة آليّة، فعملت على مطاردتهما بعد أن حاولا الفرار من أمامها وأوقفتهما، وهما:



- ح. ش. (من مواليد عام 1992، سوري)

- ز. ف. (من مواليد عم 1997، سوري)



وقد ضُبِطَ بحوزتهما كميّة من المواد المخدّرة من أنواع مختلفة، ومسدّس حربي ومبلغ مالي.



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، بحسب ما أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.