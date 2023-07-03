إخماد حريق في مبنى سكني في صور

إخماد حريق في مبنى سكني في صور





تمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني من إخماد الحريق الذي شب في الطبقة الرابعة من إحدى المباني السكنية في منطقة جل البحر - صور.



وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.



