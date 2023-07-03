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سندس أحمد دعبول غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

أمن وقضاء
2023-07-03 | 10:34
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سندس أحمد دعبول غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
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سندس أحمد دعبول غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

سندس أحمد دعبول غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: سندس أحمد دعبول (مواليد عام 2008، سورية) التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلة بئر حسن - شارع المفروشات حوالي الساعة 12:00 من تاريخ 1/07/2023، ولم تعد لغاية تاريخه.
 
وطلبت المديرية من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها الإتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 450897-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات. 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن الداخلي

سندس أحمد دعبول

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