ابنة الـ6 أعوام ضحية وحش بشري.. وبعض وسائل التواصل والاعلام شاركوا بالجريمة!

تسبّبوا بإيذاء مواطنٍ جرّاء إشكال في أحد منتزهات الوزّاني... واختبأوا داخل أحد مخيمات النازحين

تسبّبوا بإيذاء مواطنٍ جرّاء إشكال في أحد منتزهات الوزّاني... واختبأوا داخل أحد مخيمات النازحين

بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!