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في كفرشيما... توقيف شخصين بجرم سرقة دراجات آلية وبيعها بعد مسح أرقام هياكلها
أمن وقضاء
2023-07-04 | 05:01
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في كفرشيما... توقيف شخصين بجرم سرقة دراجات آلية وبيعها بعد مسح أرقام هياكلها
في كفرشيما... توقيف شخصين بجرم سرقة دراجات آلية وبيعها بعد مسح أرقام هياكلها
توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام أشخاص مجهولين ببيع دراجات أليّة مسروقة.
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لتحديد المتورّطين بالعمليات المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما: م. ز. (مواليد عام 1985، سوري) و أ. م. (مواليد عام 1994، لبناني).
بتاريخ 19-06-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة منزل الأول في كفرشيما حيث أوقفته وضبطت دراجتين آليّتين نوع "لاندي"، إحداهما مسروقة، مسدسًا حربيًا مع ممشط وطلقتين وكميًة من المعسّل المهرّب وهاتفه الخلوي.
بالتزامن، وفي المحلّة ذاتها، أوقفت دوريّة أخرى من الشّعبة، الثاني، في أثناء حضوره، على متن سيارة نوع "بيجو" لون أسود، لتسليم الأول درّاجتين مسروقتَيْن نوع "هاوجو"، جرى ضبطهما، إضافةً إلى ضبط مسدس حربي بحوزته.
بالتحقيق معهما، اعترف (م. ز.) بما نُسِب إليه لجهة شرائه دراجات آلية مسروقة من (أ. م.) وعرضها للبيع، وأنه قام، سابقا، ببيع دراجة مسروقة لأحد الأشخاص في محلّة برج البراجنة، كما أنه كان بصدد استلام دراجة مسروقة من الثاني، الذي اعترف أنه يقوم ببيع دراجات مسروقة للأوّل، وذلك بعد قيامه بمسح أرقام هياكلها، أو قصّها.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءّ على إشارة القضاء.
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