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القاصر فرح فادي فوّاز مفقودة، هل شاهدتموها؟
أمن وقضاء
2023-07-04 | 08:36
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القاصر فرح فادي فوّاز مفقودة، هل شاهدتموها؟
عمِّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: فرح فادي فوّاز (مواليد عام 2009، لبنانيّة) التّي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة برج أبي حيدر – بيروت، بتاريخ 29-6-2023، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 633808-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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فوّاز
مفقودة،
شاهدتموها؟
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