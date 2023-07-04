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غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
2023-07-04 | 14:37
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غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
غايا فادي صاروفيم مفقودة
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: غايا فادي صاروفيم (من مواليد عام 2009، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 3-7-2023، منزل ذويها الكائن في محلّة غدير، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بشعبة المعلومات في المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، على الخط الساخن 1788 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
مفقودة
غايا فادي صاروفيم
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