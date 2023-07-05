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في صور.. شكّلوا عصابة لترويج المخدّرات و"المعلومات" توقفهم
أمن وقضاء
2023-07-05 | 03:36
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في صور.. شكّلوا عصابة لترويج المخدّرات و"المعلومات" توقفهم
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه نتيجةً للجهود الميدانية والاستعلامية المكثّفة التي تبذلها قطعات قوى الأمن بشكل مستمرّ، بهدف تحديد مروّجي المخدّرات والعمل على توقيفهم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بترويج المخدّرات في مدينة صور ومحيطها.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها الشّعبة توصّلت إلى تحديد هويّات ثلاثة مروّجين، وهم كل من:
- ف. ح. (من مواليد عام ۱۹۷۳، فلسطيني) مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم تعاطي مخدّرات.
- م. أ. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
- م. ح. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
وبتاريخ 03-07-2023 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيفهم بعملية متزامنة في مدينة صور، وتم ضبط سيارة الأول وهي نوع "بي ام"، وسيارة الثاني وهي نوع "مرسيدس".
وبتفتيشهم والسّيّارتَين، تم ضبط /2080/ غرام من مادّة حشيشة الكيف، سبعة مظاريف (زِنة 7 غرامات) بداخلها مادّة باز الكوكايين و/۱۳۷/ حبّة مخدّرة من أصناف مختلفة، ودفاتر ورق لف سجائر، ومبلغ مالي وأربعة أجهزة خلوية.
وبتفتيش منزل الثالث في صور، تم ضبط /459/ حبّة مخدرة من اصناف مختلفة، خمسة مظاريف بداخلها مادّة حشيشة الكيف، /7/ دفاتر ورق لف وعلبة بلاستيكية بداخلها حبوب مخدّرة.
وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن في مدينة صور وضواحيها، كما اعترفوا بتعاطيها.
وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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أمن وقضاء
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لترويج
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و"المعلومات"
توقفهم
قامت بتزوير وتقليد دواء.. هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
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