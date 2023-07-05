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خديجة محمد الرفاعي خرجت ولم تَعُد، هل من يعرف عنها شيئًا؟

أمن وقضاء
2023-07-05 | 12:06
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خديجة محمد الرفاعي خرجت ولم تَعُد، هل من يعرف عنها شيئًا؟
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خديجة محمد الرفاعي خرجت ولم تَعُد، هل من يعرف عنها شيئًا؟

خديجة محمد الرفاعي خرجت ولم تَعُد، هل من يعرف عنها شيئًا؟

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: خديجة محمد الرفاعي (مواليد عام 1986، سورية الجنسية) التي غادرت بتاريخ 27-06-2023 منزلها الزوجي الكائن في بلدة عرسال -مخيّم البراء مصطحبة معها طفلتها البالغة من العمر 8 أشهر ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 230036-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 

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